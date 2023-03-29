Важное 29 марта 2023, 18:21 Заказавшую мать девочку-подростка из Балашихи арестовали Заказавшую убийство матери девочку из Балашихи отправили в СИЗО на два месяца РИА «Новости»

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Организовавшая убийство своей матери девочка-подросток из Балашихи ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял городской суд по ходатайству следователя.

Адвокаты обвиняемой настаивали на передаче ее опекунам, так как подзащитная является инвалидом с детства. Но суд встал на сторону обвинения, который потребовал взятия заказчицы под стражу.

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По данным следствия, девочка разозлилась на мать из-за конфликта и обратилась к знакомому с просьбой помочь избавиться от родительницы. К убийству юноша привлек своих приятелей, которым пообещал гонорар в 350 тысяч рублей.

Подростки напали на женщину в квартире, куда их предварительно пустила дочь. Когда мать пришла с работы, то ее задушил знакомый девочки. Подростки ушли из квартиры, но вернулись через два дня, чтобы вытащить тело. Труп они бросили у мусорных баков.

Следователи быстро задержали всех участников убийства. Всем предъявили обвинение.