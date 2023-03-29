Эксклюзив 29 марта 2023, 18:20 Заказавшую мать девочку-подростка из Балашихи могут передать опекунам Заказавшая убийство матери девочка из Балашихи переложила вину на киллеров-подростков РИА «Новости»

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Меру пресечения для заказавшей убийство матери девочки-подростка начал рассматривать Балашихинский городской суд. Заседание проходило в закрытом режиме, но «360» удалось выяснить некоторые подробности слушания.

Пока в суд доставили только саму заказчицу убийства. Адвокаты настаивают, чтобы девочку передали опекунам, так как она инвалид с детства первой степени и под стражу ее брать нельзя. Следователь и прокурор потребовали отправить обвиняемую в СИЗО.

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Сама обвиняемая заявила, что ненавидела мать, но при этом любила. По ее словам, ее просьба к знакомому помочь избавиться от матери была только шуткой. Всю вину она переложила на исполнителей.

По данным следствия, между девочкой и матерью произошел конфликт. За помощью дочь обратилась к знакомому с просьбой найти киллеров. Юноша подбил двух приятелей убить мать подруги за 350 тысяч рублей.

Нападение произошло в квартире, куда обвиняемая заблаговременно пригласила своих подельников дождаться матери. Когда женщина вернулась домой, знакомый дочери бросился на нее и задушил. Подростки сбежали из квартиры, а через два дня вернулись, чтобы вынести труп. Тело убитой женщины они оставили у мусорных баков.

В социальных сетях мать девочки постоянно писала о любви к своей дочери и благодарила Бога за то, что подарил ей ребенка.