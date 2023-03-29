Криминал 29 марта 2023, 12:43 Группа подростков убила жительницу Балашихи по заказу ее дочери-подростка СК: подростка из Балашихи и ее знакомых обвинили в убийстве матери

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Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали четырех несовершеннолетних жителей Балашихи. Их подозревают в убийстве женщины по заказу ее дочери. Информацию об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, передал ТАСС.

Следствие установило, что между девочкой-подростком и ее матерью произошел конфликт. После этого несовершеннолетняя обратилась к знакомому за помощью в поиске исполнителей для убийства. Молодой человек, в свою очередь, предложил «работу» своим знакомым, пообещав им заплатить 350 тысяч рублей.

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Запланированное убийство жительницы Балашихи подростки совершили 24 марта. Девочка впустила в квартиру сообщников, вместе с которыми дожидалась прихода матери. Как только женщина вернулась домой, знакомый ее дочери бросился на нее и задушил.

После этого подростки в спешном порядке покинули квартиру. Через два дня они вернулись туда, чтобы избавиться от тела. Труп женщины оставили возле мусорных баков недалеко от дома. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов по горячим следам нашли и задержали подозреваемых в убийстве.

«Предъявлено обвинение четверым фигурантам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения», — сообщила Врадий.

Среди обвиняемых — два исполнителя убийства, дочь погибшей и ее знакомый. Следователи уже допросили их, а также проверили их показания на месте происшествия. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения