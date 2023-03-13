Эксклюзив 13 марта 2023, 13:16 Женщины-химики понадобились ВСУ для лечения солдат и разработки новых смесей ядов Военный эксперт Михайлов: ВСУ вербуют женщин-химиков и биологов от безысходности РИА «Новости»

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Украинские военкоматы активизировали призыв женщин с химическим и биологическим образованием в ВСУ. Они помогут военным разработать новые виды запрещенного оружия и вылечить солдат в случае его применения, объяснил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Заявление о том, что киевский режим вербует женщин с химическим и биологическим образованием, не говорит о том, что осталось мало мужчин для подобный работы в зоне боевых действий, заметил он. Просто среди химиков и биологов много специалистов именно женского пола. Украинское командование пошло на этот шаг от безысходности. Михайлов признал, что это, однако, не исключает подготовки провокаций.

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«Конкретно сейчас речь идет о том, что киевский режим, на мой взгляд, готовится провести какие-нибудь акции с применением биологического и бактериологического оружия», — подчеркнул он.

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Специалист по межнациональным конфликтам напомнил, что о существовании лабораторий двойного назначения по всей Украине известно давно. Российские войска нашли в освобожденных населенных пунктах отравляющие вещества, беспилотники Bayraktar со специальными приспособлениями для распыляющих насадок, киевский режим заказал у союзников костюмы химзащиты.

«В этом контексте женщин берут как для разработки каких-то новых смесей отравляющих веществ, так и для того, чтобы помочь ВСУ избежать отравления этими веществами — подобные специалисты будут востребованы для оказания помощи собственным солдатам», — объяснил он.

Возникла двоякая ситуация, заметил Михайлов. С одной стороны, ВСУ понесли большие потери, у них осталось мало бойцов. С другой — ученые востребованы, в любом конфликте они оставались отдельной кастой. Химиков и биологов, по его словам, не брали на фронт, обычно хороших специалистов оставляли в лабораториях. ВСУ вынуждены призывать женщин, потому что мужчин с профильным образованием не хватило. Специалист выразил уверенность, что они справятся с поставленными задачами, потому что им не оставили другого выбора.