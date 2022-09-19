Биолаборатории США на Украине: для чего их создали и какие цели они преследуют | 360°

Мир 19 сентября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США сочли украинцев туземцами. Биолаборатории на Украине создали для проведения незаконных опытов Эксперт Никулин назвал незаконными биологические эксперименты США над украинцами National Cancer Institute/Unsplash. com

Читать 360tv в

Представители США вели на территории Украины военно-биологическую деятельность, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. По его словам, американские власти признались в проведении экспериментов на малообеспеченных украинцах. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал «360», что подобные исследования проводили на людях, не обладающих полной свободой воли.

США признались в проведении опытов

В начале сентября в Женеве состоялось заседание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Представители России озвучили более 20 вопросов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины. По словам Игоря Кириллова, США признались в проведении исследований на малообеспеченных украинцах.

Реклама

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — отметил Кириллов.

Реклама

По словам начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, российская сторона подготовила документы, подтверждающие заинтересованность украинских властей в поставках беспилотников для доставки биологического оружия. Он пояснил, что речь идет о запросе представителей компании «Мотор Сич» в турецкую компанию Bayraktar. Кириллов напомнил, что на запрос в итоге ответили отказом.

National Cancer Institute/Unsplash. com

США сочли украинцев «туземцами» из третьих стран

Американские специалисты проводили опыты на украинских детях, заключенных и военнослужащих, заявил «360» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Это незаконно, потому что люди, участвующие в медицинских экспериментах, должны обладать полной свободой воли. Ни к детям-сиротам, ни к психическим больным, ни к военнослужащим это не относится», — пояснил специалист.

Практически у каждого второго украинского военного обнаруживают нехарактерные экзотические болезни. Речь идет о конго-крымской лихорадке и других инфекциях, отметил эксперт. Он рассказал, что в США биологические эксперименты не проводят, потому что это запрещено законом. Вместо этого исследования перенесли в третьи страны.

Для этого по всему миру создали уже 400 военно-биологических лабораторий. И вовсю экспериментируют — на местном туземном населении. Украинцев они тоже относят к этим самым туземцам, поэтому им их совершенно не жалко», — резюмировал Никулин.

Afif Kusuma/Unsplash. com

Власти Украины разрешили ставить эксперименты за деньги

Вся военно-биологическая деятельность США проходила с разрешения украинских властей, отметил Игорь Никулин.

«Украину уже давно превратили в большой концлагерь. Киеву за это платят, и они очень довольны. Главный инфекционист США Фаучи сказал: „Мы им дали немножко денег, и они были очень довольны, поэтому мы их в курс своих проектов не посвящали“», — рассказал о ситуации на Украине эксперт.

По словам Никулина, соглашение между украинским Минздравом и американским Минобороны не разрешает разглашение информации о деятельности лабораторий. Власти страны просто передали представителям США коллекции штаммов, которые на протяжении 80 лет собирали советские и российские ученые, подытожил собеседник «360».

Деятельность биолабораторий на Украине представляет опасность для всего мира, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что слова о их работе «во благо украинцев» не соответствуют действительности.

0 0 0 0 0 0