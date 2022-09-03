Важное 03 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украина запросила для Bayraktar устройство по распылению химоружия Минобороны: Украина попросила оснастить Bayraktar устройством для распыления химоружия

Читать 360tv в

Власти Украины обратились к производителю беспилотников Bayraktar TB2 с запросом оснастить БПЛА устройством для распыления химических веществ. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Минобороны, в США идут разработки технических средств доставки и применения биооружия на основе беспилотников. Причем на них уже выдают патенты.

Реклама

Агентство США по патентам и товарным знакам выдало документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, подчеркнул Кириллов.

Реклама

В описании к патенту сказано, что с помощью этого устройства войска противника можно уничтожить или вывести из строя без риска для военнослужащих США, добавил Кириллов.

Он обратил внимание, что Минобороны уже получило подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя БПЛА Bayraktar. Его направили еще 15 декабря 2021 года. В документе украинская сторона интересовалась, возможно ли оснастить этот беспилотник системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

С учетом того, что дальность полета Bayraktar до 300 километров, снаряжение его емкостей биологическими рецептурами создает реальную угрозу применения биологического оружия на территории России, заключил Кириллов.

0 0 0 0 0 0