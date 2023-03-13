Спецоперация 13 марта 2023, 08:53 Женщин с химическим и биологическим образованием начали вербовать в ВСУ — Марочко Экс-офицер Марочко: в ВСУ вербуют женщин с биологическим и химическим образованием Фото: офис президента Украины

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Работа по привлечению к службе в ВСУ женщин, имеющих образование в области биологии и химии, активизировалась в военкоматах Украины. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону проведения специальной военной операции.

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«Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — написал он.

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По его словам, речь идет о женщинах в возрасте от 22 до 45 лет. Марочко добавил, что подписавших контракт украинок принимают на военную службу в оперативном порядке. Им сразу же присваивают военно-учетную специальность.

Материалы о том, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военных комиссариатов в РФ) в общественных местах раздают повестки мужчинам, ранее появлялись в украинских СМИ. Зачастую это происходило с применением силы, отметил ТАСС.