Япония намерена поставить Украине костюмы химзащиты и беспилотники

Правительство Японии намерено направить на Украину костюмы и маски химической защиты, а также беспилотники. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

При этом информация о сроках и объемах поставок не приводится.

Япония не в первый раз направлет на Украину гуманитарную помощь и экипировку. Ранее Киеву были предоставлены бронежилеты, защитные шлемы, теплая одежда, фото- и видеоаппаратура, палатки, санитарные средства, продовольствие и электрогенераторы.

По информации агентства, Украина обращалась к Японии с просьбой о поставках оружия, в том числе ракет, однако официальный Токио ответил отказом. По мнению руководства страны, это стало бы нарушением принципов, связанных с отправкой оружия за рубеж.

Подобное можно осуществлять только в случае «вклада в дело мира» и обеспечения безопасности непосредственно Японии.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить поставки оружия на Украину. Она уточнила, что не делает различий между тяжелыми и легкими вооружениями, так как украинская сторона должна получить то, что ей нужно. По словам главы Еврокомиссии, необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. При этом она допустила, что боевые действия могут продолжаться месяцы или даже годы.