Армия 17 апреля 2024, 09:12 ВС России получат первые 30 роботов для доставки материальных средств МО: до конца мая изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ

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Российские войска в 2024 году получат партию роботизированных платформ для доставки материальных средств на поле боя. Новую разработку показали министру обороны Сергею Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщило Минобороны.

Представители 18 предприятий показали более 30 образцов перспективной техники, в том числе робототехнический комплекс огневой поддержки и комплекс автоматизации управления огнем артиллерии. Сергей Шойгу оценил робототехнические транспортные платформы для подвоза материальных средств. Первые 30 образцов выпустят до конца мая. Министр поручил нарастить их производство и ускорить поставки.

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«Делайте немедленно, запускайте все», — сказал он.

Участники СВО уже испытали боевого робота «Маркер» для уничтожения украинских машин. Экспериментальную технику поставили в начале 2023 года.