Спецоперация 26 января 2023, 16:19 «Маркеры» против западных танков. Уникальных роботов отправят на стажировку в Донбасс Военный эксперт Насонов: роботы «Маркер» помогут российским войскам в зоне СВО Telegram

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Россия посылает в зону спецоперации роботов «Маркер». После обкатки в Донбассе машины начнут помогать действующим войскам и придутся кстати: украинские военные заговорили о контрнаступлении и атаках на Крым. Разумеется, ВСУ планируют это только после получения западной военной помощи и обучения бойцов, словом — довольно не скоро.

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что обещанные Западом танки обеспечат контрнаступление ВСУ на Донецком направлении, по всему южному коридору, в том числе на Крым.

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Маломуж утверждает, что атаки начнутся через несколько месяцев. По его словам, столько времени займет передача западной военной техники и обучение украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams и немецкими Leopard 2.

Тем временем российскую армию укрепят роботами. В феврале в Донбасс доставят четыре экспериментальные робототехнические платформы военного назначения «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. После обкатки и устранения замечаний они отправятся в бой.

Российский танк-беспилотник

Робототехническую платформу «Маркер» презентовали прошлым летом на выставке «Армия-2022». Машину разработали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ вместе с НПО «Андроидная техника».

«Маркеры» обладают самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов. Этого помогли достичь технологии с элементами искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения.

Роботы весят порядка трех тонн, обладают навигацией, держат связь, могут двигаться в группе и самостоятельно. В прошлом феврале «Маркеры» прошли успешные испытания в качестве комплекса ПВО «ближней руки» для уничтожения БПЛА и дронов-камикадзе.

Условный враг стал настоящим

Член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов напомнил «360», что до сих пор не было реального боевого столкновения российской техники с американской или немецкой.

«Долгое время у нас в военной стратегии были заложены и США, и страны НАТО как вероятные противники. Значит, вся наша военная техника строилась для противостояния именно их вооружению», — пояснил Насонов.

Эксперт добавил, что в инженерно-технические артиллерийские решения российские специалисты также закладывали эффективную борьбу именно с западными образами военной техники, в том числе танками.

Командир «Маркер»

Сегодня во многих танках есть некие системы роботизирования, отметил Насонов. Именно они получили дальнейшее развитие и совершенствование в платформе «Маркер».

«Это дает ускоренное реагирование на обнаруженную цель: увидели и в течение полутора секунд — выстрел. То есть не дает возможности на поле боя доминировать врагу. Кроме того, система автоматически определяет приоритет цели», — рассказал эксперт.

Ранее все зависело от решения командира: он выбирал приоритет целей и боеприпас, чтобы их поразить. «Маркер» будет делать это автоматически, что, разумеется, ускорит ведение боя.

Западные машины родом из 80-90 годов прошлого века, а «Маркер» — устройство 20-х годов века нынешнего. Кроме того, робот создан на базе наших танков, то есть в нем заложены возможности по преодолению местности. Роман Насонов

По словам Насонова, эффективная дальность выстрела по танкам — максимум порядка пяти километров. То есть, учитывая неровности рельефа, один «Маркер» мог бы прикрыть отрезок фронта размером порядка семи-семи с половиной километров.

Робот не гарантия быстрой победы

Собеседник «360» предупредил, что не стоит ждать, будто появление «Маркеров» в Донбассе, которое пообещал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уже на следующий день принесет России победу, сравнимую с 9 мая 1945 года.

После того как роботы пройдут боевую обкатку, можно будет говорить о возможности их применения, объяснил эксперт. Все же эти четыре «Маркера» — экспериментальные машины, штучные, а не созданные поточным методом

«Принципиально усилить армию роботы, конечно, не смогут, но на каком-то направлении создать противотанковый резерв, эффективно борющиеся с наступающей танковой группой, это оружие способно», — отметил Насонов.

Танки Запада ничего не решат

Ни украинский генерал, который рассуждал о возможном контрнаступлении и захвате Крыма, ни сам президент Украины Владимир Зеленский не выступают конечными бенефициарами подобных решений, подчеркнул Насонов. Их вместе с танками навязывают из-за океана.

«Судя по тому, что говорят украинцы, они, вероятно, слышали некое анонсирование этого решения: им укажут направление, в котором наступать. Но чтобы наступать, надо иметь необходимую группировку войск, чего пока нет», — добавил он.

Никто заранее не должен знать, в какую сторону собираются наступать или где сосредоточат основные усилия в обороне. Украинцы поступают наоборот. Поэтому говорить, что наступление ВСУ — военное решение, нельзя.

Западное вооружение абсолютно точно ничего не решит. Головная боль, конечно, будет, но эти машины не помогут ВСУ, особенно с украинскими экипажами и при отсутствии ремонтно-восстановительной базы. Почему так затягивали решение о поставках танков? Понимали, что они останутся на Украине навечно. Роман Насонов

России есть чем ответить Западу

Армии России есть чем ответить: например, инженерные заграждения сузят место проникновения танков и выведут их на то направление, откуда вражеские машины можно будет сбивать, как из рогатки, предположил Насонов. Есть и артиллерийское подавление.

Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК «Фагот» / РИА «Новости»

«Сейчас очень эффективно стали применять беспилотники-камикадзе, которые гарантированно уничтожают верхнюю полусферу любого танка. Кроме того, есть все виды противотанковых средств — ручные, станковые, подвижные, вплоть до ручных противотанковых гранат», — перечислил он.

Также не стоит забывать об отечественных комплексах управляемого противотанкового вооружения — «Фагот», «Конкурс», «Метис», «Кастеты». Все они уже поставлены в войска — причем в таком количестве, что прорыва западных танков не нужно опасаться, подытожил эксперт.