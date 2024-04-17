Армия 17 апреля 2024, 08:47 ВС России получат переносной комплекс автоматизации управления огнем артиллерии Шойгу в центре «Патриот» осмотрел комплекс автоматизации управления артогнем

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Российские войска получат на вооружение переносной комплекс автоматизации управления артиллерийским огнем. Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел новинку в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщило Минобороны.

«Доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчетам», — заявила пресс-служба.

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Разработчики показали, как работает переносная система. Военнослужащие смогут оперативно получать информацию о цели и контролировать процесс наведения орудий.

Министру продемонстрировали более 30 перспективных образцов техники для материально-технического обеспечения солдат и ведения боя. В их числе — роботизированный транспорт для эвакуации раненых, многофункциональные платформы на гусеничном шасси и спальные модули. Сергей Шойгу обсудил с разработчиками особенности техники, поручил усовершенствовать новинки и ускорить производство.

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