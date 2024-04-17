Армия 17 апреля 2024, 08:37 Многоцелевых транспортных роботов создали для российских военных Минобороны: в России создали роботов для эвакуации раненых с поля боя

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В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных, в том числе, для эвакуации раненых с поля боя. Спецтехнику показали министру обороны страны Сергею Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники от 18 предприятий.

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«В их числе — многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации», — передали в оборонном ведомстве.

Также их можно использовать в качестве платформы для монтажа оборудования и вооружений. Транспортные роботы оснащены колесами и гусеничными шасси.

Ранее Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска. Речь идет о снарядах, реактивных система залпового огня и комплексах артиллерийской разведки. Также кабмин продлил до 2034 года госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса России, чтобы обеспечить существующие потребности и пополнить стратегические резервы.