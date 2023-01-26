Спецоперация 26 января 2023, 05:05 Рогозин назвал российское средство против американских танков Abrams Рогозин: боевой робот «Маркер» способен найти и поразить танки Abrams Twitter

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Российский ударный вариант робота «Маркер», который в феврале поступит в зону СВО, сможет засекать и поражать украинскую технику. Это также касается американских и немецких танков, сообщил РИА «Новости» бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, „Маркер“ получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — заявил он.

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По словам Рогозина, «Маркер» сможет выбирать приоритетную цель. При обнаружении танка, БТР и иностранной техники робот сможет поразить сначала наиболее значимую.

Ожидается, что в феврале в Донбасс поступят четыре «Маркера» — разведывательные и ударные. Сначала их обкатают на полигоне, после чего передадут военнослужащим для выполнения боевых задач. Ранее сообщалось, что операторами «Маркеров» будут IT-специалисты, которые пройдут специальное обучение.