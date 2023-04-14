Важное 14 апреля 2023, 21:34 Путин подписал закон о едином реестре воинского учета Президент Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране единого реестра для воинского учета. Документ обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Реестр воинского учета будут формировать военкоматы в установленным кабмином порядке в автоматизированном режиме.

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Закон также предусматривает передачу повесток военнообязанным в бумажном виде и дублирование документа в электронном формате. Последний будет считаться врученным с того момента, как его разместили в личном кабинете россиянина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Оповещение о присланной повестке будет приходить на портал госуслуг. Если документ не отдали в бумажном или электронном формате, его сочтут врученным спустя неделю с момента размещения в реестре повесток.

Тем, кто не пришел в военкомат без уважительной причины за 20 дней со дня вручения повестки, могут запретить регистрировать свое ИП, транспортные средства и недвижимость. Также им могут ограничить право на вождение авто и отказать в выдаче кредита.

С момента получения повестки до явки в военкомат подлежащих призыву на военную службу не выпустят из страны.

В разных регионах могут вводить свои дополнительные меры. Решение по ним возможно обжаловать в судебном и досудебном порядке.