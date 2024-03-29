Армия 29 марта 2024, 11:21 Срочников весеннего призыва не направят в зону СВО Генштаб ВС России: весенних призывников не направят в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Призванных в армию в весенний призыв не направят в зону специальной операции или в части в новых регионах России. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Проходящих военную службу по призыву военнослужащих не направят в пункты дислокации ВС России в новых регионах или для участия в спецоперации», — сказал он.

Реклама

Цимлянский добавил, что всех призывников направят в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в Москве начнут рассылать электронные повестки в период весеннего призыва, однако практика оповещения бумажными повестками останется.

Ранее Совфед одобрил освобождение контрактников от уголовной ответственности в период мобилизации.