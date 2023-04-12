Власть 12 апреля 2023, 15:53 Необходимость закона об электронных повестках объяснили в Кремле Песков: закон об электронных повестках исправит бардак в военкоматах РИА «Новости»

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Принятие закона о создании реестра военнообязанных исправит бардак в военных комиссариатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака», — рассказал он.

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По его словам, подобный закон позволит исправить все недочеты. Также в стране нужно упорядочить систему воинского учета. Песков подчеркнул, что именно закон об электронных повестках позволит сделать этот процесс современным, эффективным и удобным для россиян. Над созданием документа трудились профессионалы, добавил он.

Во вторник, 11 апреля, депутаты Государственной думы одобрили принятие закона о введении электронных повесток и создании реестра военнообязанных граждан. Изменения коснулись порядка вручения повесток, который выдают для явки в военные комиссариаты.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что запуск цифрового реестра военнообязанных в стране вряд ли произойдет раньше осеннего призыва.