12 апреля 2023, 15:53
Необходимость закона об электронных повестках объяснили в Кремле
Песков: закон об электронных повестках исправит бардак в военкоматах
Принятие закона о создании реестра военнообязанных исправит бардак в военных комиссариатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака», — рассказал он.
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По его словам, подобный закон позволит исправить все недочеты. Также в стране нужно упорядочить систему воинского учета. Песков подчеркнул, что именно закон об электронных повестках позволит сделать этот процесс современным, эффективным и удобным для россиян. Над созданием документа трудились профессионалы, добавил он.
Во вторник, 11 апреля, депутаты Государственной думы одобрили принятие закона о введении электронных повесток и создании реестра военнообязанных граждан. Изменения коснулись порядка вручения повесток, который выдают для явки в военные комиссариаты.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что запуск цифрового реестра военнообязанных в стране вряд ли произойдет раньше осеннего призыва.
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