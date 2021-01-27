В «Звездочке» опровергли слухи о взрыве на авианосце «Адмирал Кузнецов»

В центре судоремонта «Звездочка» опровергли информацию о пожаре на борту единственного в ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов». На корабле произошел технологической сбой, который не повлиял на ход ремонта судна.

«Произошел сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию и никак не отразившийся на ходе работ по ремонту корабля», — сказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

В СМИ появилась информация, что во время ремонта авианосца взорвался баллон с ацетиленом.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» с конца 2017 гда находится на ремонте в Североморске. После ремонта и модернизации срок службы военного корабля продлят на 10 лет. Контракт на модернизацию на сумму 86 миллиардов рублей был заключен в апреле 2018 года с центром судоремонта «Звездочка». Предполагается что работы будут завершены в 2022 году.

С 2018 года с авианосцем произошло несколько аварий. В 2018 году при спуске корабля на воду плавучий док ПД-50, в котором находился «Адмирал Кузнецов», резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. Затем авианосец отправили в Мурманск на другой судоремонтный завод, гда на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Пострадали более десяти человек, двое погибли.