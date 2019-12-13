Тело второго погибшего нашли после пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Спасатели нашли тело еще одного погибшего во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Офицер службы живучести крейсера „Адмирал Советского Союза Кузнецов“, поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб», — приводит сообщение РИА «Новости».

Военного нашли во время поисково-спасательной операции в аварийном отсеке судна. По информации пресс-службы, мужчина спустился в отсек, чтобы эвакуировать рабочих во время пожара.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один военный, который занимался ликвидацией возгорания.

Огонь в первом энергоблоке авианосца «Адмирал Кузнецов» вспыхнул днем 12 декабря. Возгорание началось во время проведения сварочных работ.

В результате ЧП пострадали 10 человек. Всего на борту судна в момент возгорания находились порядка 400 человек.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».