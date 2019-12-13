СМИ: названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пожар начался днем 12 декабря в энергоблоке авианосца «Адмирал Кузнецов» во время проведения ремонтных работ — монтажа элементов трубопроводов и кабельных трасс. По последним данным, во время тушения пожара погиб один военный. Еще один член экипажа корабля считается пропавшим без вести.

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб один человек Подробнее

Моряки и пожарный расчет завода эвакуировали всех работников из опасной зоны. На борту корабля на момент пожара находились около 400 человек. Тушение осложнялось тем, что горел кабель в плавкой оплетке. Он проложен по разным отсекам и палубам корабля в труднодоступных местах. Кроме того, на борту корабля было сильное задымление.

Травмы различной степени тяжести во время ЧП получили 10 человек. Ранее сообщалось, что во время тушения пожара двое военных получили повреждения дыхательных путей. Авианосец сейчас находится в доке завода «Звездочка» в Мурманске.