Американский журнал назвал самые опасные военные корабли России

Российский флот — один из самых мощных в мире, написали иностранные журналисты. Военные стратеги США, которые недооценивают его, делают это «на свой страх и риск».

По версии NI, крейсер «Петр Великий» — крупнейший надводный боевой корабль в мире. В случае начала военных действий с Америкой он будет преследовать и уничтожать американские авианосцы. Не менее страшен ракетный крейсер «Москва», тоже предназначенный для борьбы с авианесущими кораблями противника. Он выходит в море с 1982 года.

Корвет «Сообразительный» относится к типу кораблей «Стерегущий». Он обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением, оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.

Журналисты также выделили эсминец «Настойчивый». Флагманский корабль Балтийского флота представляет собой удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа «Стерегущий».

Помимо них, в рейтинг попал тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По мнению американцев, этот корабль существенно расширяет возможности для использования российской авиации. Авиакрыло крейсера оснащено истребителями Су-33 и МиГ-29К, а на борту расположены противокорабельные ракеты «Гранит» и ЗРК «Кинжал».

Ранее National Interest сделал обзор на российский штурмовик Ил-40, писало ИА Nation News.