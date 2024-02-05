Армия 05 февраля 2024, 06:53 Украинские войска ради мобильности уменьшили западные ЗРК Patriot Аналитик Леонков: ВСУ применили в зоне СВО урезанную версию ЗРК Patriot Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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На Украине видоизменили поставленные из США зенитные ракетные комплексы Patriot. Ради мобильности их сократили до огневой секции и поставили на полуприцепы, сообщил РИА «Новости» военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

Обычно, по его словам, в батарею комплекса ЗРК Patriot входили шесть-восемь пусковых установок, командный пункт управления огнем, несколько прицепов с радиолокационными станциями, оборудование связи и автоматизации. Алексей Леонков сообщил, что украинские военные сократили комплекс и расчет. Это упростило его переброску.

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«ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах», — сказал он.

Специалист предположил, что именно такую, урезанную версию ЗРК Patriot, использовали для удара по Ил-76 в Белгородской области. Алексей Леонков сообщил, что комплекс перебросили из Киева в Харьковскую область.

Крушение самолета с военнопленными произошло 24 января в районе села Яблоново. Место расчистили от обломков, собранные улики передали на экспертизу. Следком сообщил, что пусковая установка ЗРК Patriot находилась в Липцах Харьковской области, Ил-76 сбили двумя ракетами.