Общество 02 февраля 2024, 11:55 Обломки сбитого самолета Ил-76 вывезли на спецполигон Следователи вывезли на спецполигон обломки сбитого самолета Ил-76 Global Look Press

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Все обломки сбитого российского военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных, вывезли с места крушения в Белгородской области на специальный полигон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», — пояснил собеседник.

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Ил-76 сбили в районе села Яблоново. Все 65 украинских пленных, а также российский экипаж погибли. Следственные органы установили, что самолет сбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot.

Президент Владимир Путин заявил, что разведка Украины была в курсе о транспортировке бойцов ВСУ к месту обмена. Однако по самолету все равно нанесли удар.

В Москве настаивают на проведении международного расследования. Однако пока никто не заявил о готовности приступить к нему. В Кремле также заявили, что украинская сторона не запрашивала у России передачу тел погибших солдат.