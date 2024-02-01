Происшествия 01 февраля 2024, 14:47 Запуск ракет по Ил-76 из ЗРК Patriot могли совершить американцы ТАСС: в сбивший Ил-76 расчет ЗРК Patriot входили военные США и Украины РИА «Новости»

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Удар по самолету Ил-76 в Белгородской области нанес смешанный расчет зенитного ракетного комплекса Patriot. Ведущие должности занимали американцы, сообщил источник ТАСС.

«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — сказал он.

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Украинских военных, по словам собеседника агентства, нередко привлекали только для работы на транспортно-заряжающих машинах или простыми водителями. Основную работу делали иностранцы. Источник заявил, что имена всех, кто 24 января ударил по Ил-76, еще не вычислили.

В районе крушения самолета с военнопленными обнаружили более сотни фрагментов двух ракет. Экспертизы показали, что Ил-76 сбили из американского ЗРК Patriot. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Белый дом в том, что он сделал американских налогоплательщиков соучастниками преступления.