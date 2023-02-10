Армия 10 февраля 2023, 07:02 Превосходящие Abrams российские танки Т-14 «Армата» показали в зоне спецоперации «Русская весна» показала первые кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские танки Т-14 «Армата» начали отправлять в бой в зоне спецоперации на Украине. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» впервые показал видео их применения.

«Новейшие танки в зоне спецоперации передают привет нашим нехорошим читателям по ту сторону фронта и просят их поскорее исправиться», — подписали ролик.

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На кадрах танк стоял в поле и стрелял вдаль. Первые Т-14 «Армата» заметили в зоне боевых действий в декабре во время боевого слаживания. На Западе российский танк назвали революционным за последние полвека. Он превзошел знаменитый американский Abrams благодаря встроенной бронированной капсуле и необитаемой башне с 125-миллиметровой пушкой. Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что новая разработка относится к танкам четвертого поколения и почти неуязвима на поле боя.

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Впервые Т-14 «Армата» презентовали в 2015 году, а экспортный образец показали на стенде концерна Рособоронэкспорт форума «Армия-2022». Разработчики сделали бронированную капсулу для экипажа танка, оснастили его активной защитой «Афганит» и динамической «Малахит».