Неуязвимый, маневренный и прорывной. Почему ВСУ стоит бояться появления российского танка Т-14 «Армата» | 360°

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Viber Неуязвимый, маневренный и прорывной. Почему ВСУ стоит бояться появления российского танка Т-14 «Армата» Военный эксперт Дандыкин: российский танк Т-14 «Армата» отличается своей неуязвимостью Wikipedia

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Возможность появления новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения спецоперации испугала американцев. Как сообщило издание Military Watch Magazine, бронированную боевую машину заметили в ЛНР. Прорывные технологии делают «Армату» грозным и неуязвимым противником. Об особенностях танка «360» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Не конкурент другим танкам

По словам военного эксперта, Т-14 «Армата» относится к танкам четвертого поколения. Американские танки Abrams, немецкие Leopard и французские Leclerc относятся лишь к третьему поколению. От своего предшественника российская боевая машина взяла только лучшие характеристики.

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«Во-первых, он отличается улучшенными характеристиками с точки зрения неуязвимости. Состоящий из трех человек экипаж полностью изолирован в стальной капсуле. Управление идет извне. Все автоматизировано», — отметил Дандыкин.

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Он подчеркнул, что именно обеспечение живучести экипажа является главным пунктом. Подготовленный и защищенный экипаж важнее самого танка.

Wikipedia

«Украинский танк Т-64 — это так называемый пояс шахида, где снаряды расположены вокруг экипажа. Если пробивается броня, то детонация приводит к смерти экипажа», — пояснил капитан первого ранга.

Он добавил, что танки должны иметь защиту, обладать определенной маневренностью и проходимостью по бездорожью. По многим характеристикам Т-14 «Армата» имеет прорывные технологии танковой промышленности.

«Несомненно, это такой продвинутый танк», — заявил Дандыкин.

При этом он напомнил, что речь идет о реальных боевых действиях, а не о танковых шоу. Характеристики должны быть на уровне предъявляемых требований. Боевая машина не должна быть очень сложной в управлении.

«Не должно быть всяких наворотов особых, но живучесть должна быть большая, а электронная начинка выдерживала, потому что когда бьют по тебе — это серьезно. Лучше всего, чтобы снаряды подрывались на подлете к танку», — подчеркнул военный эксперт.

Как считает Дандыкин, у всех танкистов очень сложная и героическая профессия.

Т-14 «Армата» в ЛНР?

Американское издание написало о появлении российской «Арматы» в районе проведения спецоперации со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации не было.

По данным иностранных журналистов, танк заметили возле одного из населенных пунктов в ЛНР в субботу, 8 октября. Позже в публикацию добавили уточнение о том, что кадры с танком на самом деле сняли на российской военной базе. Авторы статьи предположили, что технику запечатлел кто-то из мобилизованных.

«У Т-14 очень высокая живучесть, мощные датчики и гораздо более высокая мобильность. Это сделает его мощной силой на поле боя, даже если танк будет выставлен в ограниченном количестве», — отметило издание.

Wikipedia

Журналисты напомнили о словах аналитиков, которые предполагали, что «Армату» будут использовать в качестве командирского танка для других российских бронетанковых подразделений. Присутствие новейшей техники на поле боя повлияет на моральный дух как союзных сил, так и украинской армии, оказывая на последнюю психологическое давление.

Российская военная машина может выдержать попадание любого танкового снаряда. Лобовая броня «Арматы» превышает 900 миллиметров. Благодаря динамической защите «Малахит» и системе активной защиты «Афганит» танк может выстоять против ПТРК Javelin. Бронированная боевая машина способна развивать скорость до 75-80 километров в час, что снижает шанс противника на ее нейтрализацию или захват.

Как подчеркнуло издание, способность России быстро построить большое количество Т-14 для полноценного участия в спецоперации остается под вопросом. При этом авторы материала не исключили вероятность переброски танков, а также того, что программа «Арматы» может получить больше инвестиций.

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