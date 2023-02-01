01 февраля 2023, 10:53
Российский танк Т-14 «Армата» сочли революционным
Newsweek сравнило российский танк Т-14 «Армата» и американский Abrams
Революционный российский танк Т-14 «Армата» отличают от американского Abrams встроенная бронированная капсула и другие преимущества. Сравнение двух боевых машин сделало издание Newsweek.
«Без преувеличения, „Армата“ представляет собой самое революционное изменение в конструкции танков за последние полвека», — уточнило издание со ссылкой на анонимного чиновника.
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Среди преимуществ «Арматы» — необитаемая башня, которая поддерживает 125-миллиметровую пушку. Такая конструкция в танкостроительстве использована впервые. Экипаж боевой машины защищает бронированная капсула в передней части корпуса.
По словам бригадного генерала британской армии в отставке Бена Барри, эта особенность танка дает возможность для размещения орудия калибра 150 миллиметров, которое превзойдет орудия и броню существующих танков НАТО.
Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, почему ВСУ боятся появления российского танка Т-14 «Армата».
США
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