Армия 25 декабря 2022, 14:21 Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО «Русская весна» показала кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО РИА «Новости»

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Новейшие российские танки «Армата» появились в зоне специальной операции на Украине. Видео подготовки техники опубликовали в Telegram-канале «Русская весна».

На кадрах видно, как военная техника колонной едет по грунтовой дороге.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал «360», что танк Т-14 «Армата» является практически неуязвимым на поле боя из-за своих уникальных характеристик.

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Экипаж техники в составе трех человек полностью изолирован в защищенной стальной капсуле, а управление техникой идет извне.

По словам Дандыкина, обеспечение выживаемости танкистов является важнейшим фактором, так как подготовленный экипаж гораздо важнее самой единицы техники.

Ранее президент России Владимир Путин призвал промышленные предприятия строго следить за качеством вооружений, поставляемых российским военным в зону специальной операции.