Экспортный образец Т-14 «Армата» показали на форуме «Армия-2022»

Экспортный вариант отечественного танка Т-14, собранного на базе гусеничной платформы «Армата», презентовали стенде концерна Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2022». Об этом написал ТАСС.

Компания впервые представила экспортный образец боевой машины. На форуме IDEX-2021 в Абу-Даби разработку показали в формате масштабной модели.

Впервые Т-14 «Армата» показали общественности в 2015 году, на параде Победы на Красной площади. Новый образец отличается от предыдущих поколений машины бронированной капсулой для экипажа и необитаемой башней. Оборону машины гарантируют комплекс активной защиты «Афганит» и динамическая защита «Малахит».

Ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что Россия экспортировала иностранным покупателям свыше 200 танков за прошлые пять лет.

По его словам, основными покупателями стали страны бывшего СССР, а также государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего востока.