Важное 04 августа 2023, 15:03 Предельный призывной возраст в России повысили до 30 лет Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в России до 30 лет РИА «Новости»

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В России предельную планку призывного возраста подняли до 30 лет. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Нижний возрастной порог остался неизменным. Юношей в России также будут призывать на срочную службу с 18 лет. Вот верхнюю планку подняли с 27 до 30 лет. Закон вступит в силу с января 2024 года. При этом переходного периода не будет.

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В конце июля законопроект одобрили члены Совета Федерации. Также повышение призывного возраста до 30 лет поддержали депутаты Государственной думы. Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщал, что верхнюю планку призывного возраста на срочную службу повысят поэтапно. Но от этой идеи отказались.

Изначально авторы законопроекта предлагали сместить обе возрастные границы, чтобы россияне могли уходить на срочную службу с 21 года до 30 лет. Но на последнем обсуждении решили оставить нижнюю планку призыва — с 18 лет.