Власть 28 июля 2023, 12:16 Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста Совет Федерации одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет для срочников РИА «Новости»

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Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении верхней границы призывного возраста для солдат-срочников, сообщил ТАСС. Сенаторы утвердили норму, согласно которой призывать на службу в армии будут молодых людей от 18 до 30 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Нижний порог призыва не изменился и остался на уровне 18 лет. Однако верхнюю границу решили поднять на три года — с 27 до 30 лет. Поэтапного повышения не будет, решили в Совфеде.

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Согласно документу, солдаты-срочники и находящиеся в запасе россияне, поступающие на военную службу в период ЧС или для участия в деятельности по восстановлению международного мира и безопасности, а также при использовании ВС России за границей, смогут подписать контракт на год или меньше. Такие договоры можно будет подписывать не ранее, чем за месяц до окончания срока службы.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что в следующем году под призыв не попадут молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023-го. Парламентарий уточнил, что таких россиян зачислят в запас.