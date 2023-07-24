Армия 24 июля 2023, 17:18 Повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным — Картаполов Картаполов: повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным Pxhere

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Верхняя граница призывного возраста срочной службы будет повышаться до 30 лет, но поэтапно. С 2024-го — по году. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, написал ТАСС.

«Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — заявил Картаполов.

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Таким образом призывной возраст сдвинется с действующего сегодня 18-27 лет до 18-30 лет. , в первом чтении инициатива предполагала повышение нижней границы возраста с действующих 18 лет до 21 года. Новые нормы о призывном возрасте не затронут осенний призыв 2023 года.

Тем не менее глава комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Виктор Бондарев уверен, что законопроект об изменении призывного возраста требует четкого закрепления и нижней планки. Отказ от планов повысить ее прокомментировали в Кремле.

Возвращение двухлетнего срока службы в армии посчитали бессмысленным. Военнослужащие в России способны освоить воинскую специальность за полгода.