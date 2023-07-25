Армия 25 июля 2023, 15:14 Госдума окончательно приняла закон о повышении призывного возраста Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет Пресс-служба Госдумы

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Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.

В Думе пояснили, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года. С этой даты призывать на срочную военную службу будут россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

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«Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает», — отметили в нижней палате парламента.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему депутаты отказались повышать нижнюю возрастную планку до 21 года. По словам парламентария, многие молодые россияне хотят пойти в армию именно в 18 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался комментировать повышение призывного возраста. Представитель Кремля заявил, что профильные ведомства уже предоставили все необходимые разъяснения, сообщил «Царьград». В этом вопросе нужно ориентироваться на аргументированную точку зрения Минобороны, указал Песков.