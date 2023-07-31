Армия 31 июля 2023, 18:53 Закон о повышении призывного возраста. Что изменится с 2024 года? Госдума и Совет Федерации одобрили закон о повышении призывного возраста РИА «Новости»

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Совет Федерации принял законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Перед этим его одобрила Госдума. Авторы документа изначально предлагали сдвинуть границы, чтобы в армию шли молодые люди с 21 года до 30 лет, однако на последнем обсуждении решили оставить начало призыва с 18 лет. Таким образом, теперь совершеннолетних срочников смогут призывать не до 27 лет, а до 30.

Закон о повышении призывного возраста

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста срочной службы. Совет Федерации впоследствии также одобрил документ.

С 1 января 2024 года призывать в армию будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Изначально авторы законопроекта предлагали повышать планку поэтапно.

Верхнюю границу планировали сразу увеличить с 27 до 30 лет, а нижнюю поднимать с 18 лет до 21 года постепенно до 2026 года. Общее число лет, в течение которых россиян отправляли бы на службу, после переходного периода осталось бы прежним.

Но ко второму чтению от корректировки нижней возрастной границы парламентарии отказались. Поэтапного повышения верхней границы призывного возраста теперь тоже не будет.

Закон также предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, «для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

РИА «Новости»

До скольких лет будут призывать в 2023 и 2024 годах

Новые правила вступят в силу не моментально, а только с 1 января 2024 года. Молодых людей, которым в 2023-м исполнится 27 лет, зачислят в запас, сообщил один из авторов инициативы Андрей Картаполов.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году», — объяснил глава думского комитета по обороне.

Картаполов добавил, что россияне в возрасте 28 и 29 лет уже находятся в запасе.

Осенний призыв в 2023-м пройдет по обычным правилам. Продолжительность срочной службы в вооруженных силах не изменится, срок останется прежним — 12 месяцев.

Отправка призывников в Вооруженные силы на станции «Егоршино» в Свердловской области / РИА «Новости»

Категории годности к военной службе в 2023-2024 году

Обязательный призыв

Военнообязанных с категориями А (годен) и Б (годен с незначительными ограничениями) призывают на службу в обязательном порядке. Первую категорию могут забрать в любые войска.

Категорию Б присваивают молодым людям, которые имеют незначительные проблемы со здоровьем, не мешающие служить в армии. Однако для них есть ограничения по выбору войск.

Призывник во время прохождения медицинской комиссии в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу. / РИА «Новости»

Непризывные категории

Категории В (ограниченно годен) и Д (не годен) не призывают на срочную службу. В теоретически могут попасть в армию лишь во время мобилизации, но не в первую очередь. Категорию Д не призывают ни при каких обстоятельствах.

Статус «Временно не годен» — категория Г — часто присваивают именно временно, например при травмах. Впоследствии комиссия может изменить категорию.

Служить не пустят тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Для этого военкомат в обязательном порядке направляет потенциальных призывников на прохождение медицинской комиссии.

Отказ в службе могут получить те срочники, у которых диагностированы следующие болезни и состояния: порок сердца, туберкулез, онкологические заболевания, хронический отит или полная глухота, близорукость свыше минус шести диоптрий, плоскостопие третьей степени и другие.