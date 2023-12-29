Армия 29 декабря 2023, 07:39 Освободителям Марьинки вручили госнаграды Начальник Генштаба Герасимов вручил госнаграды солдатам-освободителям Марьинки

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Военнослужащих подразделений группировки войск «Юг» удостоили государственных наград за освобождение Марьинки в ДНР. Их поздравил начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщило Минобороны России.

Церемония награждения военнослужащих прошла на передовой. Бойцам, участвовавшим в освобождении города от украинских войск, вручили медали «За храбрость», «За отвагу», ордена Мужества и Георгиевские кресты IV степени. Валерий Герасимов поздравил их и поблагодарил за службу.

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«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой», — заявил он.

Минобороны объявило об освобождении Марьинки 25 декабря. Обстановку в городе сняли с высоты птичьего полета. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что он получил большие повреждения, но допустил восстановление населенного пункта в будущем.