Важное 27 декабря 2023, 16:35 Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем РИА «Новости»

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Освобожденный ВС России город Марьинка получил значительные повреждения, но его могут восстановить в будущем. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что решение по восстановлению примут позже, но есть большая вероятность того, что город отстроят.

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«Для нас в целом — это очень важное событие, то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть», — добавил Пушилин.

Ранее российские венные отбили у ВСУ Марьинку, которая служила украинским войскам как плацдарм для обстрела. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВС России получили доступ к выходу на более широкий оперативный простор и отодвинули от Донецка боевые подразделения противника.

Украинское командование признало потерю города и вычеркнуло его из сводки Генштаба. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ использовали Марьинку как основной опорный пункт расположения огневых средств. Он предположил, что украинские боевики в ближайшее время не станут пытаться отбить этот населенный пункт, потому что они понесли значительные потери.