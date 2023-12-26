Спецоперация 26 декабря 2023, 04:58 Марьинку после ожесточенных боев показали с высоты птичьего полета Воздушный дрон снял на видео город Марьинку в ДНР после боев между ВС РФ и ВСУ РИА «Новости»

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Освобожденную российскими войсками Марьинку в ДНР сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

На ролике видны последствия столкновений между войсками России и ВСУ. Городские кварталы повреждены из-за разрушений, а на дорогах стоят обгоревшие танки и бронетехника.

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Об освобождении Марьинки доложил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра, взятие региона позволит эффективнее его защищать от обстрелов украинских военных. В ходе освобождения населенного пункта особое мастерство продемонстрировали военнослужащие 150-й дивизии.

Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину, который принимал активное участие в освобождении города. Президент отметил, что многие бойцы достойны наград.