26 декабря 2023, 04:58
Марьинку после ожесточенных боев показали с высоты птичьего полета
Воздушный дрон снял на видео город Марьинку в ДНР после боев между ВС РФ и ВСУ
Освобожденную российскими войсками Марьинку в ДНР сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
На ролике видны последствия столкновений между войсками России и ВСУ. Городские кварталы повреждены из-за разрушений, а на дорогах стоят обгоревшие танки и бронетехника.
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Об освобождении Марьинки доложил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра, взятие региона позволит эффективнее его защищать от обстрелов украинских военных. В ходе освобождения населенного пункта особое мастерство продемонстрировали военнослужащие 150-й дивизии.
Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину, который принимал активное участие в освобождении города. Президент отметил, что многие бойцы достойны наград.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
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