Общество 29 июня 2023, 23:37 Слухи о нахождении Суровикина в СИЗО «Лефортово» опровергли в ОНК Представитель ОНК Мельников: генерала Суровикина не содержат в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском СИЗО «Лефортово». Также его нет и в других изоляторах. Так прокомментировал слухи об аресте военачальника ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Его слова передал ТАСС.

Он признался, что в последние дни ему позвонили очень многие представители российских и зарубежных изданий с вопросом о Суровикине.

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«Отвечаю: ни в „Лефортово“, ни в других СИЗО его нет», — подчеркнул Мельников.

Информация о задержании генерала появилась 28 июня в ряде Telegram-каналов, в частности об этом написал военкор Владимир Романов. По его данным, Суровикина поместили в СИЗО еще 25 июня. Позже со ссылкой на свои источники об аресте сообщило издание The Financial Times.

На эти слухи отреагировала его дочь Вероника, заявив, что отец находится на своем рабочем месте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, предложив направлять вопросы о Суровикине Министерству обороны.