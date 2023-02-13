Армия 13 февраля 2023, 13:05 Кремль опроверг подготовку второй волны частичной мобилизации Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что данных о второй волне мобилизации нет РИА «Новости»

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Администрация президента России не получала данных о возможности проведения второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге опроверг подготовку к ней, сообщил ТАСС.

«Нет, нет данных», — ответил Песков на вопрос журналистов.

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Официальный представитель Кремля также прокомментировал последний призыв Госдепа к гражданам США уехать из России из-за возможных задержаний и мобилизации. Он заявил, что в этом нет ничего нового — американские власти делают такое заявление не в первый раз.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации. На службу в Вооруженные силы России призвали порядка 300 тысяч человек, свыше девяти тысяч бойцов вернули домой — их отправили по ошибке.

Ранее Дмитрий Песков уже опровергал слухи о планах устроить вторую волну мобилизации и заявлял, что эту тему специально поднимают внутри страны и из-за рубежа.