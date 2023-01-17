17 января 2023, 13:26
Раскрутку темы второй волны мобилизации назвали искусственной
Представитель Кремля Песков призвал ориентироваться на слова Путина по теме мобилизации
Тема о продолжении и второй волне частичной мобилизации в России поддерживается искусственно. Достоверная информация по этому вопросу есть только в заявлениях президента страны Владимира Путина. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что раскрутка острой темы искусственно поддерживается как из-за границы, так и внутри страны.
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«Тему второй волны мобилизации искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые сделал президент России Владимир Путин на этот счет», — заявил Песков.
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Представитель Кремля неоднократно опровергал слухи о новой волне частичной мобилизации, которые распространяли в интернет-пабликах и Telegram-каналах.
На отсутствие оснований для проведения частичной мобилизации также указывал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что из 300 тысяч призванных только половина отправилась в зону проведения специальной военной операции. Остальные проходят необходимую подготовку в подразделениях.
Дмитрий Песков
Частичная мобилизация в РФ
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