Власть 17 января 2023, 21:26 Песков назвал слухами объявление новой мобилизации 18 января Представитель Кремля Песков опроверг сообщения про объявление новой мобилизации 18 января РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не намерен объявлять о начале новой волны частичной мобилизации или изменении режима специальной военной операции на памятных мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут в среду, 18 января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос медиапроекта «Осторожно Media».

Он добавил, что все подобные сообщения носят характер слухов, на которые не стоит обращать никакого внимания.

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«Это все слухи. Не слушайте их», — заявил Песков.

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Авторы медиапроекта сообщили, что предположения о новой волне мобилизации или изменения спецоперации на контртеррористическую ранее выдвинули ряд Telegram-каналов и блогеров.

В частности, 13 января член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что судьба и дальнейший сценарий спецоперации решится в Санкт-Петербурге. Никаких подробностей он не привел.

Во вторник, 17 января, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе визита в Санкт-Петербург и Ленинградскую область Владимир Путин посетит Обуховский завод (входит в концерн «Алмаз-Антей»), а также примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.