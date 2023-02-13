Общество 13 февраля 2023, 07:55 США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации Посольство США в России призвало сограждан покинуть страну из-за риска мобилизации РИА «Новости»

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Гражданам США на территории России необходимо как можно скорее покинуть страну из-за риска попасть под мобилизацию. С таким заявлением выступила пресс-служба посольства США в Москве.

Представители дипмиссии не исключили, что российские власти могут воспрепятствовать выезду американцев из страны, лишить их доступа к консульской помощи, отказать в признании двойного гражданства и подвернуть частичной мобилизации.

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«Путешествующие или проживающие в России американские граждане должны покинуть страну. Пожалуйста, из-за риска неправомерных задержаний проявляйте повышенную осторожность», — сказано в заявлении посольства.

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Кроме того, посольство призвало американцев отказаться от поездок в Россию из-за кризиса на Украине.

«Имейте ввиду, что возможности посольства в предоставлении экстренных или обычных услуг в настоящий момент сильно ограничены», — добавили в дипмиссии.

Ранее некоторые американские СМИ сообщили, что в России пройдет новая волна мобилизации. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отмечал, что эта информация является недостоверной.