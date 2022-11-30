Армия 30 ноября 2022, 14:34 Свыше 300 тысяч резервистов и добровольцев прошли обучение в рамках частичной мобилизации Шойгу заявил, что инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

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В рамках частичной мобилизации 300 тысяч новобранцев прошли обучение на полигонах. Такой информацией поделился министр обороны Сергей Шойгу. Его процитировало РИА «Новости».

Глава ведомства рассказал об этом на заседании коллегии ведомства. К числу новобранцев он отнес как добровольцев, так и призванных в рамках частичной мобилизации резервистов.

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«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов», — поделился Шойгу.

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Также он сказал, что тренировки проходили на территории полигонов в России и Белоруссии. Всего для обучения новобранцев задействовали более ста таких объектов.

Шойгу рассказал, что учебные центры уже выпустили около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи. Срок их подготовки глава Минобороны не уточнил.