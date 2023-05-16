Армия 16 мая 2023, 06:19 Британские ракеты Storm Shadow оказались уязвимыми перед российскими С-300 Генерал-лейтенант Бижев: российские ЗРК уничтожат британские ракеты Storm Shadow Пресс-служба Минобороны

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Зенитные ракетные комплексы «Панцирь», «Бук» и С-300 уничтожат крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow на любом этапе полета. Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал об этом «Национальной службе новостей».

Он подтвердил, что британские ракеты незнакомы системам противовоздушной обороны России. Это современные высокоточные ракеты, но российские ЗРК способны их сбивать. Это подтвердил последний отчет Минобороны — одну Storm Shadow успешно перехватили.

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«Наши зенитно-ракетные комплексы „Бук“, „Панцирь“ и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, „Панцирь“ способен их уничтожить на конечном участке полета», — сказал собеседник агентства.

Российские войска, по словам Айтеча Бижева, постоянно самосовершенствуются, чтобы противостоять Вооруженным силам Украины. Все средства поражения отработали на полигонах и поделились опытом с другими подразделениями ПВО.

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и превзошла США по номенклатуре переданных вооружений. ВСУ атаковали ими Луганск.