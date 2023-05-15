Армия 15 мая 2023, 09:07 Великобритания поставит Украине самое дальнобойное вооружение и превзойдет США РИА «Новости»: Великобритания поставит ВСУ вооружение, превосходящее РСЗО HIMARS Викимедиа

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Правительство Великобритании объявило о поставке на Украину ракет большой дальности Storm Shadow и превзошла США по мощи оказанной военной помощи. Одним из следующих шагов станет передача истребителей, сообщило РИА «Новости».

Великобритания, по словам агентства, стала одним из идейных вдохновителей поддержки и крупных спонсоров киевского режима. Если в денежном выражении лидером стали США, которые осуществили поставки на 43,2 миллиарда евро вместо 6,6 миллиарда, то в качественном именно британское правительство превзошло других западных партнеров Украины.

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«Лондон стал флагманом благодаря номенклатуре вооружений. Англичане одними из первых в прошлом году отправили в Киев противотанковые комплексы. Раньше всех в январе заявили о танках Challenger 2», — сказал автор статьи.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что ракеты Storm Shadow либо еще в пути, либо уже прибыли на Украину. Их передали при условии, что войска не станут бить по материковой территории России, но военный аналитик Дмитрий Коротченко призвал не питать иллюзий — киевский режим, по его мнению, не сдержит обещаний и ударит по российским городам.

Дальность поражения Storm Shadow в экспортном варианте достигнет 250 километров, других модификациях — 560 километров. Их можно запускать с самолетов Tornado, Mirage 2000, аналога американского F-16 — Saab Gripen, и других. США поставили Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, но модифицировали их так, чтобы исключить использование снарядов большой дальности, — ВСУ не смогут запускать баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия свыше 300 километров.