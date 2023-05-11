Спецоперация 11 мая 2023, 19:16 Британцы подарили ВСУ опасное оружие. Что известно о крылатых ракетах Storm Shadow Военный эксперт Орлов: российские системы ПВО смогут перехватить ракеты Storm Shadow Викимедиа

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Украине передали крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В теории они могут достать до Крыма и ударить по тылу армии России. Однако боеголовки все же не супероружие и летают на дозвуковых скоростях, а значит, могут стать целью для ПВО.

ВСУ получили ракеты большой дальности

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передал украинской армии крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Считается, что они дополнят системы большой дальности, ранее также подаренные киевскому режиму.

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Передачу ракет анонсировали американские журналисты со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников. Те заявили, что поставки Storm Shadow смогут «полностью поменять правила игры с точки зрения дальности».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобный жест со стороны Соединенного Королевства получил негативную оценку в российском правительстве. Какие именно меры будут приняты, пресс-секретарь президента не уточнил.

Storm Shadow / Викимедиа

Характеристики Storm Shadow

Крылатую ракету большой дальности Storm Shadow («Грозовая тень») британские и французские оружейники создавали с 1995 года. Уже спустя шесть лет боеголовку приняли на вооружение.

Ракета относится к категории малозаметных: за счет специально разработанных геометрических форм, радиопоглощающих материалов и покрытий ее могут пропустить системы радиолокационного и инфракрасного слежения.

Storm Shadow успели испытать в военных конфликтах в Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Стоимость одной такой ракеты — более миллиона долларов США. Помимо Франции и Великобритании, эти боеголовки стоят на вооружении у Египта, Греции, Италии, Индии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Теперь к странам — операторам Storm Shadow присоединится Украина. За счет большой дальности ракеты могут бить от линии фронта до южного берега Крыма и Керченского моста, поражать цели в Краснодарском крае, а также на всей глубине Донбасса, включая Мариуполь.

Storm Shadow — не супероружие

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» рассказал, что у Storm Shadow существует две модификации: один вариант таких крылатых ракет летит до цели примерно 300 километров, второй может перекрыть расстояние примерно в 600 километров.

Самолет королевских ВВС Tornado GR4 из 617-й эскадрильи с крылатыми ракетами Storm Shadow / Викимедиа

«Это достаточно серьезное оружие, и если ВСУ получат его в свое распоряжение, они смогут не только атаковать наши передовые позиции, но и достаточно эффективно наносить удары вглубь нашего оперативно-тактического и стратегического построения», — предупредил Орлов.

Неприятель сможет наносить удары по тылам российской армии, где формируются основные склады, ресурсы и запасы, стоят резервы и так далее, объяснил эксперт.

Однако нужно понимать, что эта крылатая ракета — не супероружие на новых физических принципах, а достаточно устаревшая технология. Она в любом случае летит на дозвуковых скоростях, следовательно, может быть перехвачена не только наземными системами ПВО, но и авиацией противовоздушной обороны. Владимир Орлов

ВСУ наверняка будут стараться атаковать ракетами Storm Shadow, добавил Орлов. Насколько эффективно с этим вызовом будет справляться ПВО армии России — покажет будущее.