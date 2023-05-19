Мир 19 мая 2023, 22:56 США вместе с союзниками передадут Украине истребители F-16 — СМИ NBC: США вместе с союзниками планируют передать ВСУ истребители F-16 Pxhere

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Соединенные Штаты вместе с союзниками собрались передать киевскому режиму истребители F-16. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на источник в администрации США.

Дату передачи Украине истребителей не назвали. Также не сообщили, какие именно государства планируют передать F-16 и в каком объеме. Однако решение по этому вопросу примут в ближайшие месяцы, подчеркнул источник телекомпании.

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Также собеседник NBC уточнил, что планируемые для передачи истребители не используют в готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Технику передадут в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности» государства, добавил источник.

Британский премьер-министр Риши Сунак и его голландский коллега Марк Рютте договорились о создании международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для украинской армии. Кроме того, правительство Великобритании сообщало о намерении обучать бойцов киевского режима управлению истребителями, в частности, еще не переданными американскими F-16.

Но пока, по данным The New York Times, пилотам ВСУ не дают работать с истребителями, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания США передавать Украине самолеты.