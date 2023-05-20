Мир 20 мая 2023, 19:58 Италия не будет поставлять Украине истребители F-16 Премьер-министр Мелони: Италия не сможет поставлять Украине истребители F-16 Pxhere

Читать 360tv в

Италия не сможет участвовать в поставках Украине истребителей четвертого поколения F-16, но рассмотрит вопрос о подготовке украинских пилотов. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщил ТАСС.

«Мы не располагаем F-16, поэтому в этом проекте не можем участвовать», — отметила Мелони.

Реклама

Ранее США и их союзники начали обсуждать возможность поставки многофункциональных истребителей F-16 Украине. Однако Запад сильно рискует, принимая такое решение, предупредили в МИД РФ.

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» рассказал, что даже в случае поставок этой авиатехники, у российской стороны с ерьезных проблем не будет. Он напомнил, что у ВС РФ много собственной современной техники, которая уничтожает западную еще до того, как ту приводят в действие. К тому же украинским военным придется долго учиться управлять F-16, за это время Россия уже успеет выполнить все цели, поставленные в рамках СВО.