Эксклюзив 18 мая 2023, 22:31 «Там сейчас мертвое сердце». Юрий Бардаш высказался об участии Украины в Евровидении Музыкант Юрий Бардаш: выступлением на Евровидении Украина показала свое мертвое сердце

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Евровидение-2023 показало, что Украина — это не железное, а мертвое сердце. Такое мнение выразил музыкант, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш на вечернем стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Речь идет о выступлении группы Tvorchi от Украины на европейском песенном конкурсе. Коллектив исполнил композицию под названием Heart Of Steel, что в переводе с английского означает стальное сердце. По мнению Бардаша, подобным перформансом Украина на весь мир показала, что страну уже списали со счетов.

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«Все, они уже Украину [списали со счетов]. Heart Of Steel — железное сердце. Ну, мертвое, получается, сердце. Неживое сердце, если брать смыслы. Да, можно сказать „мы стальные“. Нет. Стальные люди — в Донбассе. А там сейчас мертвое сердце, — высказался артист.

Он напомнил о таком медицинском термине как истерическая дуга — когда человека выгибает назад. Бардаш отметил, что подобной знак был на выступлении группы от Украины.

«Пожалуйста, они все эти символы показали про Украину. И на отборе все ядерные знаки, то есть они готовы, там уже одевают противогазы на детей. Это все у них в шоу», — подчеркнул музыкант.

То, что международные вещатели не стали давать возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью в финале Евровидения, Бардаш назвал конкретным знаком для всей страны. На этот раз государству не стали делать поблажки и присвоили всего лишь шестое место.

«Не пустили — это же знак. Конкретный знак. Ребята, вам какое место там отвели? Шестое? Ну просто ни о чем. Позор», — добавил Бардаш.

В этом году победительницей песенного конкурса стала певица Лорин из Швеции, выступившая с композицией Tattoo. Для артистки это оказалась вторая победа на Евровидении. Свой первый хрустальный микрофон она получила в 2012 году.