Интересное 15 мая 2023, 17:57 Евровидение-2023. Карнавально, вычурно и почти без фриков Музыкальный критик Бабичев: Евровидение-2023 получилось ярким и почти без фриков YouTube

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Евровидение отшумело, подарив миру если не новых звезд, то как минимум прилипчивые мотивы. Лидерами стали Швеция, Финляндия и Израиль. Великобритания — фактическая хозяйка конкурса вместо Украины — сделала все, чтобы скучное шоу выглядело ярким и красочным фейерверком.

Победители Евровидения-2023

Ночью 14 мая стали известны победители финала 67-го международного песенного конкурса Евровидения. Первое место завоевала 39-летняя шведка Лорин с песней Tattoo. Певица уже побеждала 11 лет назад, обогнав коллектив «Бурановские бабушки» из России.

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Серебряным призером 2023 года стал финский певец, выступающий под псевдонимом Кяарийя, — он исполнил пеню Cha Cha Cha. Третье место заняла израильская исполнительница Ноа Кирель с композицией Unicorn.

Всего участвовали 37 стран, Болгария, Северная Македония и Черногория отказались. Помимо шведской певицы, второй раз попытать удачу в Евровидении рискнули музыканты из Грузии, Италии, Литвы и Молдовы.

Политический конкурс

Организаторы до последнего момента держали в секрете, что Евровидение пройдет в Ливерпуле. Впервые за историю конкурса его проводили не в стране, победившей в прошлом году, а на сторонней площадке.

Первое место на Евровидении-2022 присудили украинской группе Kalush Orchestra и песне Stefania. Но Украина не смогла принимать конкурс в этом году, несмотря на заверения президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский попытался прорваться на финал конкурса, чтобы снова выступить с речью. Однако организаторы Евровидения официально объявили, что отказывают, так как политическим заявлениям не место на музыкальном мероприятии.

Несмотря на это, место политике все же нашлось: на закрытии Евровидения выступил украинский коллектив. Андрей Данилко в образе Верки Сердючки вместе со своими артистами спел композицию Lasha Tumbai.

Исполнитель неоднократно заявлял, что теперь поет эту песню исключительно со словами «Russia, goodbye». Однако на сцене он выступил под фонограмму, причем с оригинальным исполнением, в которой не было упоминаний России. Так что «шалость» не удалась.

Зато за кулисами Данилко и его сценическая «мамо» ходили в футболках с нецензурной надписью на английском, которую некоторые комментаторы деликатно перевели как «К черту войну», и охотно фотографировались с другими участниками.

Андрей Данилко и Инна Белоконь за кулисами Евровидения и на сцене / YouTube

Шоу выходного дня

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в разговоре с «360» отметил, что Евровидение-2023 прошло как обычно: немного карнавально, немного вычурно, но весело и вполне музыкально.

Нужно, конечно, изначально понимать, что это не то место, где появятся какие-то свежие музыкальные тренды, образуется музыкальная мода, рождается новый звук и так далее. Евровидение — это немножко про другое, это сродни каким-то чудесам. Илья Легостаев

По его словам, Евровидение — яркая телевизионная передача, способ для публики, которая любит такой досуг, скоротать субботний вечер, чтобы в понедельник было что обсудить с коллегами.

«Поэтому искать тут какие-то глубинные музыкальные смыслы, мне кажется, очень наивно. Это просто развлечение, поставленное на отличные рельсы: оно едет уже много лет — хохочущее, сверкающее. И это нравится людям, которым такое по душе», — объяснил критик.

Нескучный конкурс

Музыкальный критик Евгений Бабичев заметил, что в Евровидении-2023 был минимум «фриковатых» номеров. До финала дотянула лишь пара-тройка номеров, которые были построены на визуальных образах, а не на вокале.

«Лично я с музыкальной точки зрения доволен, что не было какого-то шутовства, за которое критикуют конкурс. Были повторы, например у той же певицы Лорин — это же надо умудриться было сплагиатить саму себя одиннадцатилетней давности!» — добавил Бабичев.

Он уточнил, что когда артисты снова приезжают на конкурс, они, как правило, хотят показать себя немного с другой стороны, поэкспериментировать, заработать новую аудиторию фанатов. Однако шведская исполнительница представила похожий номер.

По мнению собеседника «360», зрителям явно больше понравился финский рэпер Кяарийя. У него было хорошее, пусть и немного «тиктоковское» исполнение. Но баллы от членов жюри в полуфинале создали такой отрыв, что финн уже не мог угнаться за Лорин.

«Да и вообще на нынешнем Евровидении было много классных номеров с точки зрения музыки. К тому же в этом году многие конкурсанты сами себе написали песни, так что можно было услышать какое-то многообразие, эксперименты», — отметил Бабичев.

Великобритания хорошо справилась с обязанностями хозяйки и показала красивую картинку, сделала хороший свет, которого не хватало в прошлом году в Италии, подытожил музыкальный критик.