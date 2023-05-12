Мир 12 мая 2023, 01:43 Вещатели «Евровидения» не разрешили Зеленскому выступить с обращением The Times: Зеленскому запретили выступить с обращением в финале Евровидения-2023 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Британская корпорация BBC и другие международные вещатели отказались предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому время для выступления в финале конкурса Евровидение-2023. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

Представитель ЕВС напомнил о том, что конкурс является международным шоу «для развлечения», где действует аполитичный принцип, запрещающий политические или иных схожие заявления во время конкурса.

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«Просьба со стороны Зеленского обратиться к аудитории конкурса песни „Евровидение“ не может быть удовлетворена, поскольку это противоречит правилам мероприятия», — пояснил он.

Президент Украины не первый раз получает отказ в просьбе выступить с видеообращением во время крупных культурных или спортивных мероприятий. В марте организаторы кинопремии «Оскар» не разрешили ему обратиться к зрителям и гостям церемонии вручения наград.

Причем выяснилось, что Зеленский пытался получить эфирное время через влиятельную фигуру мира киноиндустрии — представителя американского агентства по работе с актерами WME Майка Симпсона.